Kā apceļot pasauli ar kaķu palīdzību, ietaupot 29 000 ASV dolāru

"Tev ir viens draugs, un tad tu dodies uz nākamo galamērķi, un tur ir nākamais draugs. Dažus kaķīšus atstāt man bija ļoti bēdīgi, jo dzīvniekiem tiešām pieķēros," portālam "Vice" stāsta Medolīne. Viņa ir iepazinusies gan ar trīskājaino kaķīti Boniju no Ņujorkas, plēsīgo Džasperu no Dienvidkarolīnas, Pikseli no Sidnijas, kurš viņai atgādinājis pasaku tēlu – česīras kaķi no "Alises Brīnumzemē".