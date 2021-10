Formula 1 gatavojas pārejai uz laboratorijā sintezētu degvielu

Uz dramatisko klimata pārmaiņu fona visi vēlas kļūt zaļi. Pat tik nezaļš sporta veids, kāds ir Formula 1 seriāls, ir spiests mainīties, lai spētu iekļauties jaunajā pasaules uzbūvē, un demonstrē apņēmību līdz 2030. gadam kļūt par nulles oglekļa emisiju sēriju. Viens no instrumentiem ir sintētiskā degviela , kas turklāt derēs ne tikai Formula 1 sacīkšu automobiļiem, bet arī jebkuram iekšdedzes dzinējam bez dārgām modifikācijām, vēsta TopGear.com.

Lai gan elektroauto fani un vides draugi vēlētos redzēt, ka jau pēc pieciem, desmit gadiem visi auto brauc ar elektrību un ir lādējami no rozetes, skaudrā realitāte ir tāda, ka no 1,8 miljardiem automašīnu, kas tiks izmantotas 2030. gadā, tikai aptuveni 8 procenti būs tīrie bateriju elektroauto, norāda TopGear.com. Tas nozīmē, ka ietekmes uz vidi samazināšanai jāmeklē alternatīvas un viens no veidiem, kā samazināt kopējā atmosfērā izvadītā CO2 daudzumu, ir videi draudzīgas degvielas.