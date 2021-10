Kas īsti notika ar Britāniju Mērfiju?

Jaunā "HBO Max" dokumentālā filma "What Happened, Brittany Murphy?" ("Kas notika, Britānij Mērfij?") divās sērijas meklēs atbildes uz jaunās aktrises pāragro aiziešanu mūžībā. Filma pie interesentiem nonāks jau 14. oktobrī. HBO saturu Latvijas skatītājiem piedāvā "LMT Viedtelevīzija".

Atgādinām, ka Britānija Mērfija pirmos lielos panākumus guva kopā ar aktrisi Alīsiju Silverstoni filmā "Clueless", vēlāk filmējusies tādās filmās kā "Don't Say a Word", "Sin City", "8 Mile" (kopā ar reperi Eminemu) u.c. Aktrise ierunājusi arī animācijas seriāla "King of the Hill" varones Luanes balsi. Īsi pēc aktrises nāves sērojošais vīrs Saimons Mondžeks apgalvoja, ka Mērfijas nāvē vainojama vainojama kinokompānija "Warner Brothers", kura aktrisei liedza lomu animācijas filmas "Happy Feet" ("Jautrās pleznas") turpinājumā. Interesanti, ka Mondžeks arī mira aizdomīgā nāvē vien piecus mēnešus vēlāk.