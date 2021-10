AppGallery ir pieejamas tūkstošiem lietotņu no visām kategorijām, tostarp pasaules vadošās un vietējo izstrādātāju lietotnes. Uzsvars tiek likts uz to, ko patērētāji visvairāk vēlas, un tagad viņiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 141 000 lietotņu, kas darbojas ar HMS (Huawei Mobile Services) - Huawei jauno viedtālruņu bāzes sistēmu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, lietotņu skaits, kam lietotāji var piekļūt AppGallery lietotņu veikalā, pat ja netiek izmantotas HMS ierīces, ir palielinājies par 118%.