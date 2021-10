Koronavīruss Latvijā: 1695 jauni inficēšanās gadījumi

Šis ir trešais augstākais vienas dienas laikā atklāto Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits. Līdz ar lielo saslimušo skaitu strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 732,1 līdz 784,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

No visiem ceturtdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1328 saslimušie jeb 78,3% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 367 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī divi no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem.