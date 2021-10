Jaunā dziedātāja Inese Bērziņa izdod animētu mūzikas videoklipu

Dziedātāja Inese Bērziņa, kuru klausītāji atpazīs kā grupas "The Coco'nuts" pianisti un vienu no vokālistēm, piedāvā klausītājiem skaņdarba "Tuvumā" animācijas videoklipu no sava oktobrī gaidāmā debijas albuma "Inese".