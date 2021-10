Vai Latvijas valdībai būtu jāseko Lietuvas modelim?

Lietuvā jau 13.septembrī stājās spēkā jauni noteikumi Covid-19 infekcijas ierobežošanas noteikumos, kuri noteica to, ka lielveikalus drīkstēs apmeklēt, tikai uzrādot derīgu "Iespēju pasi". Tāpat jau no 1.oktobra tika noteikts, ka mutes un deguna aizsegi iekštelpās ir jālieto pilnīgi visiem. Turklāt "Iespēju pase" neatbrīvo pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju no pienākuma lietot masku.