Pierīgā tuvākajos gados plānoti uzlabojumi vairākos reģionālo autoceļu posmos

Valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz Rīgas plānošanas reģionā veikt ieguldījumus reģionālajos autoceļos kopumā 43 kilometru garumā. Jau nākamgad sāksies ilgi gaidītie būvdarbi valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posmā no Rīgas apvedceļa līdz Ropažu pagriezienam. Savukārt autoceļa P4 Kangaru kalnu posmam patlaban norisinās projektēšana, lai būvdarbus varētu uzsākt 2023. gada sezonā. Tuvākajos gados plānots atjaunot arī valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile posmu no krustojuma ar autoceļu P4 Tīnūžu virzienā un šī paša autoceļa posmus no Ropažiem virzienā uz Inčukalnu un no Inčukalna virzienā uz valsts galveno autoceļu A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene).