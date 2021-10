Man šķiet, ka Matīss bija tas, kas mani visvairāk mudināja un palīdzēja, bet noteikti arī no mammas un tēta bija milzīgs atbalsts un visādi padomi. Tētis, piemēram, teica, lai pirms kadra patiešām iedomājos, ka tas ir noticis ar mani – tad būs vieglāk to izspēlēt.

Tas, cik ļoti aizraujoši tas bija un cik daudz iespēju bija izklaidēties. Man bija iespēja atkal apgūt jāšanu ar zirgu, man bija iespēja pašaudīties, mēs braucām uz Itāliju un Zviedriju filmēt, kur es nevienā no vietām nebiju bijusi. Tas bija tiešām foršs piedzīvojums! Bija jādara arī visādi triki un bīstamas lietas, un man prieks, ka Matīss mums ļāva to darīt pašiem. Es paspēju gan pastrādāt, gan izklaidēties.

Ne gluži… Kad es biju mazāka, es, protams, knapi to atceros, es braucu uz zirgu nometnēm Līgatnē. Es uzaugu tur netālu un ik pa laikam braucu uz izjādēm un sapratu, ka man tas patīk. Bet tas, protams, pazuda, jo sākās skola un bija jādara citas lietas. Tas, ka es varēju filmā to atkal apgūt bija milzīgs prieks. Atceros, ka aizgāju uz pirmajām provēm un Matīss man iedeva lapu, kas bija jāaizpilda. Pašās beigās bija jautājums – “vai ir prasme jāt ar zirgu”. Tas mani uzreiz ieintriģēja un sajūsmināja.

Ar Matīsu laikam gāja vistrakāk no visiem. (Smejas) Man tajā laikā bija 16 gadi un viņš, protams, prasīja daudz no manis un tad, kad es to nedevu, tad ik pa laikam uz laukuma strīdējāmies un visādi kuriozi notika. Bet tas viss bija tāpēc, lai dabūtu no manis ārā tās emocijas – niknumu un aizkaitināmību. Lai arī es bieži vien biju dusmīga uz viņu, tas viss nāca par labu filmai.

Pirms filmēšanas mums aktierim iedeva sarakstu ar filmām, ko vajadzēja noskatīties, un katram aktierim bija arī individuālas filmas, no kurām iedvesmoties. Taču kopīgās filmas lielākoties bija vesterni, un pirms filmēšanas es noskatījos tieši vienu no tām filmām. (Smejas) Vesterns man bija kaut kas pilnīgi jauns un iepriekš to nebiju skatījusies, jo tas nebija žanrs, kas mani saistīja. Bet! Protams, ka galvenokārt tas ir vesterns, īsterns, kartupeļu vesterns, kā nu vien sauksi, bet mums patīk teikt, ka tas vēl ir žanrs who done it, latviski tas būtu detektīvs. Un tieši šis žanrs – detektīvs, tas gan man ir top žanrs, ko man patīk skatīties visvairāk. Savukārt pēc filmēšanas man tieši ieinteresēja vesterni un es pārskrēju pāri tam sarakstam un noskatījos vairākas filmas un seriālus, ko Matīss bija ieteicis.