VVD atklāj 30 nelikumīgas transportlīdzekļu izjaukšanas vietas

No 5. līdz 7.oktobrim VVD inspektori kontroles kampaņas laikā veica pārbaudes iepriekš identificētās paaugstināta riska degradētajās teritorijās visā Latvijā, pārbaudot kopumā 103 objektus.

Kā uzsvēra Kļaveniece, kontroles kampaņas laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta atbilstošai nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai un vides prasību ievērošanai autoservisu darbībā. Pārbaužu laikā atklāti 30 objekti, kuros tika veikta nolietoto transportlīdzekļu nelikumīga izjaukšana. Tie ir aptuveni 80% no visiem pārbaudītajiem objektiem, kur veica nolietoto transportlīdzekļu apstrādi.

Papildus kontroles kampaņas reidos konstatēts, ka katrs trešais autoserviss, proti, aptuveni 30% no visiem pārbaudītajiem, darbību veica bez nepieciešamās vides atļaujas. Savukārt 59% no visiem pārbaudītajiem objektiem vides inspektori konstatēja neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. Vienā gadījumā Dienvidkurzemes novadā konstatētas atklātā teritorijā jeb pļavā izvietotas 57 mucas (katras tilpums 200 litri) ar bīstamiem naftas atkritumiem. Zemes īpašniekam uzdots šos bīstamos atkritumus nodot komersantam, kuram ir atļauja šādu atkritumu apsaimniekošanai.

Šīs kampaņas laikā vides inspektori arī pārbaudīja, kā autoservisos tiek ievērotas vides prasības ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzes) izmantošanā. Nelikumīgas F-gāzes pārbaudēs netika konstatētas, tomēr pusei no speciālistiem, kas strādā ar šīm vielām, nebija nepieciešamā sertifikāta. Darbības ar F-gāzēm drīkst veikt tikai sertificēti specialisti, kuriem ir zināšanas, kā ar šīm vielām rīkoties, lai tās nenonāktu vidē un neveicinātu globālo sasilšanu, kuras rezultātā notiek klimata pārmaiņas, sacīja Kļaveniece.

Šīs kontroles kampaņas laikā vides inspektori īstenoja principu "Konsultē vispirms!" - sniedza 95 konsultācijas par vides prasībām un nepieciešamajām darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka uzņēmums tās izpilda. Puse no visām konsultācijām tika sniegta par atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, 30% - par to, kādas vides atļaujas nepieciešamas uzņēmuma darbībai. Savukārt 20% no konsultācijām tika sniegtas par vides prasībām atbilstošu ozona slāni noārdošo vielu un F-gāzu izmantošanu.