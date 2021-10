Sestdien sešās Latvijas vietās notiks izbraukuma vakcinācija

Aizkraukles kultūras namā iespēja vakcinēties būs no plkst.10 līdz plkst.16, Jēkabpils novada Aknīstē Skolas ielā 7 - no plkst.10 līdz plkst.12, Jēkabpils novada Viesītes kultūras pilī - no plkst.13 līdz plkst.15, Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā - no plkst.10 līdz plkst.16, Tukuma kultūras namā - no plkst.9 līdz plkst.17 un Balvu pilsētas parkā - no plkst.9 līdz plkst.12.