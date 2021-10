Aptauja: Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju mērķtiecīgi gatavojas jaunam Covid-19 izplatības vilnim

Septembra sākumā ļoti augsts satraukuma līmenis, desmit baļļu skalā savu satraukumu vērtējot ar deviņi vai desmit, bija 13% aptaujāto sieviešu, kamēr vīriešiem šis rādītājs bija 8%. Vidēji augsts satraukuma līmenis - no septiņu līdz astoņu baļļu apmērā, bija 26% sieviešu un 19% vīriešu, kamēr zems vai ļoti zems satraukuma līmenis (no vienas līdz četrām ballēm) bija 33% sieviešu un 48% vīriešu.

Nelielas atšķirības iezīmējas arī pēc respondentu vecuma - kopumā Covid-19 izplatības saasinājumam biežāk mērķtiecīgi gatavojas gados vecāki cilvēki. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem jaunajam pandēmijas uzliesmojumam gatavojas 31%, no 35 līdz 44 gadiem - 31%, no 45 līdz 54 gadiem - 41%, no 45 līdz 74 gadiem - 43%.