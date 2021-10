Somijas robežsardzes kamera Kainū fiksē uzreiz piecus pinkainus robežpārkāpējus

Daudzi cilvēki, kas sociālajā tīklā «Twitter» komentēja šo attēlu, neslēpa savu izbrīnu par to, ka viens no mazuļiem atšķiras no pārējiem pēc krāsas. Pēc robežsardzes kapteiņa Kinnunena teiktā, viņš noteikti nav tik labi iepazinies ar lāču bioloģiju un anatomiju, bet viens no skaidrojumiem varētu būt dažādu «tēvu» gēni. No viena tēva varēja piedzimt trīs gaišāki lācīši, bet no otra - tumšie. Riesta periodā lāču mātītes nereti pārojas ar vairākiem tēviņiem, pētniece Ilka Kojola no Dabas resursu centra apstiprina Kinnunena teoriju.