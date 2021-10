VIDEO ⟩ Mūziķis Gacho bijis tiesneša Laukrozes slepkavības aculiecinieks

Tiesnesi Jāni Laukrozi aukstasinīgi nogalināja pie savas mājas īsi pēc darba dienas beigām 2001.gada 15.oktobrī. Slepkava raidīja septiņus šāvienus. Notikuma vietā atrada lodes un čaulītes no diviem dažādiem ieročiem. Viens no tiem – pašizgatavots automāts bija pamests līdzās nogalinātajam tiesnesim.

Es aizgāju pēc tam šitā te – nesapratu, jo tas vīrietis nometa to maisiņu, un izvilka pistoli no mazās kabatiņas un iešāva viņam galvā. Un tad viņš tā nāca, viņš tā uz mani paskatījās, es vēl atceros, viņš tā lika to pistoli tā iekšā, tā uz mani paskatījās vienu sekundi, divas un tad viņš aizskrēja uz turieni. Un tā paskatījās acīs.. un tad viņš aizskrēja. Un tikai apmēram tad, kad viņš jau bija ielas pusē, sāku saprast, kas notiek. Un es sāku skriet pakaļ un tad es sev pateicu – “nē, nē”. Es apstājos tur pusielā…" notikušo atminas mūziķis.