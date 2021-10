ReTV: Energoresursu cenu kāpumu kā slogu izjūt arī ārstniecības iestādēs

Rīgas Dzemdību namā vērtē, ka energoresursu cenu pieaugums iestādes budžetā, visdrīzāk, būs jūtams gada nogalē. “Tarifos diemžēl šie sadārdzinājumi, visticamāk, iekļauti netiks. Ir iestādei pašai jāsaprot, no kādiem resursiem un kā papildus. Vai maksas pakalpojumiem ceļot cenas, citas izmaksas pārdalot - mēs to varēsim segt.”

Turklāt Daugavpilī šajā sezonā strauji celsies apkures izmaksas - vairāk nekā par 30%, kas arī ietekmēs slimnīcas maksājumus. Slimnīcas vadītājs ReTV skaidro - slimnīcas budžetu šobrīd veido galvenokārt atalgojums medicīnas darbiniekiem un līdzekļi slimnīcas darbības uzturēšanai. “Būs jānogriež, kaut kas būs jānogriež, un tad jācer, ka to gada griezumā kaut kā piešķirs,” saka Grigorijs Semjonovs.

Vidzemes slimnīcā vidējais elektrības rēķins līdz šim ir aptuveni 20 tūkstoši eiro mēnesī. Nākamgad tas varētu būt jau ap 33 tūkstošiem eiro mēnesi, līdz ar to gadā elektroenerģijai vien papildus nepieciešami vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Tieši tāpēc slimnīca šobrīd cītīgi strādā pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas. Slimnīcām krietnu robu budžetā iesit arī kāpums pievienotās vērtības nodoklim par deviņiem procentiem medicīnas precēm, kas stājies spēkā no 1. jūlija. “Visiem cimdiem, maskām, instrumentiem, tas ir liels trieciens visai nozarei. Ļoti ceru, ka to kompensēs šogad nākamgad, jo valsts šos deviņus procentus budžetā iekasēs. Tas tikai solidāri pret nozari, ja atgriež atpakaļ. Pēc vidējiem aprēķiniem desmit līdz divpadsmit miljoni veselības aprūpes budžetā, mūsu gadījumā tas ir pusmiljons gadā, kas jāmaksā vairāk,” saka Uģis Muskovs.