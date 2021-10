Maza māksla

Jau vairākus gadus pasaules mūzikā dominē hiphops - ASV strādnieku kvartālos radies nabadzīgo afroamerikāņu radošais kliedziens, kas pēdējos gados izteikti komercializējies, savu māksliniecisko kulmināciju sasniedzot ar Kendrika Lamāra nesenākajiem kritiķu slavētajiem un Grammy apbalvotajiem ierakstiem. Var just, ka hiphopa laiks lēnām aiziet, tā vietā jau drīz pār mums, tēlaini izsakoties, šļāksies kādi jauni muzikālie viļņi. Arī Latvijā hiphops spējis uzrunāt gadu tūkstošu mijas paaudzi, savu augstāko punktu sasniedzot ar repera anša godalgoto albumu "Liela māksla". Ja ansis kvalitatīvu repa produktu Latvijā pacēla nebijušos augstumos, tad ar šomēnes izdoto grupas Singapūras satīns albumu tiekam atsviesti atpakaļ pie šā produkta izstrādājuma. No lielas mākslas uz mazu mākslu.

Pasaules mūzikā šādus albumus kā "Stonks" parasti kritiķi dēvē par major label debut (debija lielas izdevniecības paspārnē), proti, tie, atšķirībā no agrīnajiem ierakstiem, ir izteikti komerciāli. Simboliska "pārdošanās lielajai kompānijai" ir viens no šā albuma saturiskajiem vadmotīviem gan tekstos, gan vizuāli. Uz albuma vāka attēlots cigāru pīpējošs ragains industrijas mūdzis, kurš kāri rauš naudu, tajā skaitā satīna reperu apzeltītās galvas. Arī pats ieraksta nosaukums ir ņemts no slenga vārdnīcas. Tā ironiskā nozīme - ne pārāk gudrs finanšu ieguldījums. Piesaistīt vienā no dziesmām Latvijas Eirovīzijas zvaigzni Samantu Tīnu - komerciālāk jau vairs nav iespējams.