Sākas apkures sezona: kā tai pareizi sagatavoties?

Nepieciešamās pārbaudes un apkope ir atkarīga no tā, kā sildāt savu mājokli. Ja tas notiek ar krāsns palīdzību, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai tās stāvoklim, bet arī tīrībai. Malkas plītis laika gaitā nolietojas un tās nepieciešams atjaunot, aizpildot radušās plaisas, kā arī nostiprinot durvis, pretējā gadījumā dzirksteles no krāsns var nokļūt uz apkārt esošiem, degt spējīgiem priekšmetiem. Ne mazāk svarīgi ir katru gadu attīrīt skursteni no sodrējiem. Netīrīts skurstenis samazina apkures ierīču darbības efektivitāti un ir bīstams – tieši dūmvados degoši sodrēji ir viens no biežākajiem ugunsnelaimju izraisītājiem. Ja skurstenī aizdegas sodrēji, temperatūra tajā strauji kāpj līdz pat 1000 C°. Tas skurstenī var radīt plaisas, ļaujot karstajām dūmgāzēm un liesmām piekļūt sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.