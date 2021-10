Meža dzīvnieki uz ceļa: oktobris ir gada otrs bīstamākais mēnesis

No gadalaikiem drošākais periods ir pavasaris. Martā, aprīlī un maijā automašīnas ar meža zvēriem saskrienas par 32% retāk nekā gada nogalē. Tikai mazliet vairāk negadījumu fiksēts gada gaišākajā posmā vasarā, ko gan var izskaidrot ar faktu, ka siltajos mēnešos liela daļa iedzīvotāju brīvdienas pavada ārpus pilsētām, pie dabas uzturas ilgāk un mājās atgriežas naktī, kad jau ir satumsis un sācies dzīvnieku aktivitāšu laiks. Lielāks automašīnu skaits uz ceļiem noved pie proporcionāli vairāk avārijām nekā, piemēram, pavasarī.

«Apdrošinātāju statistiku veido tie gadījumi, kad no meža dzīvnieka nav izdevies izvairīties un automašīnai nepieciešams remonts. Taču vēl ir tūkstošiem bīstamo situāciju, kurās no avārijas palīdzējusi izvairīties gan vadītāja reakcija un ātra rīcība, gan jaunāko paaudžu automašīnu drošības sistēmas kā automātiskās bremzēšanas sistēma. Jāņem vērā, ka dzīvnieks ļoti retos gadījumos izlec tieši priekšā spēkratam vai ietriecas tā sānos. Bieži vien tas jau iepriekš ir pamanāms ceļmalā vai uz ceļa, tādēļ liela nozīme ir spožām priekšējām gaismām, tīram priekšējam vējstiklam un kvalitatīvām riepām, kas nodrošina pēc iespējas īsāku bremzēšanas ceļu. Neapšaubāmi arī pašam vadītājam jābūt ļoti vērīgam un jāraugās ne vien uz ceļa, bet arī jākontrolē tā malās notiekošais. Laikus samazinot braukšanas ātrumu, pieaug izredzes izvairīties no nopietniem savainojumiem un smagiem automašīnas virsbūves bojājumiem,» gada tumšajos mēnešos pastiprināti gādāt par paša un līdzbraucēju drošību autovadītājus aicina apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis Kārlis Liepiņš.