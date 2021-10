Foto ⟩ Palmas vulkāns: atdaloties daļai smailes, izplūst jaunas lavas straumes

Vulkāna izvirdums Palmas salā sākās 19.septembrī. Neviens cilvēks nav cietis, taču no mājām evakuēties nācās aptuveni 6000 cilvēkiem. Izvirdumā pilnībā vai daļēji nopostītas 1186 ēkas.

Sestdien no vulkāna smailes ziemeļu pusē atdalījās gabals, līdz ar ko ievērojami palielinājās no tā plūstošās lavas daudzums un radās trīs jaunas lavas straumes. Viena no tām plūst uz rūpniecības rajonu, taču lēni - straumes ātrums ir ap pieciem metriem stundā.