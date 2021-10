Rēzeknes slimnīcā palielinās Covid-19 pacientiem paredzēto gultu skaitu

Sondore stāstīja, ka līdz šim Covid-19 sasirgušajiem atvēlēto gultasvietu piepildījums sasniedz teju 100%. Pirmdien stacionārā ir 64 pacienti, no tiem trīs ir reanimācijā, bet pieciem nepieciešama paaugstinātas plūsmas skābekļa terapija.

Pašlaik Covid-19 gultas ir 28% no visām stacionārā pieejamām gultasvietām, taču tuvākajā laikā, veicot izmaiņas citu profilu nodaļās un pacientu plūsmā, Covid-19 pacientiem paredzēto gultasvietu skaitu plānots palielināt. Pašlaik gan nav zināms, vai jaunas gultasvietas tiks veidotas uz plānveida pakalpojumu ierobežošanas rēķina. Sondore uzsvēra, ka slimnīcas prioritāte ir nodrošināt neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu aprūpi.

Jau ziņots, ka Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 109 Covid-19 pacienti, bet 16 no tām izrakstīts, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 718 līdz 802, kas ir lielākais stacionāros esošo skaits kopš februāra beigām, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.