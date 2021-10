Igaunijas jaunais prezidents: Mans ideāls ir gudra tauta

"Esmu jau teicis, ka gudrību un izglītotību nemēra saņemtajos augstskolu diplomos, bet gan spējā likt zināšanas lietā un tikt galā ar jebkuru situāciju. To dēvē par prasmi mācīties," viņš norādījis.

"Gudra tauta spēj atšķirt graudus no pelavām, tā izprot faktu motivējošo spēku. Taču mūsu sabiedrībā, kas ir pārsātināta ar komunikāciju, pat apšaubāmākie apgalvojumi rod atbalstu un piekrišanu. Sociālo tīklu krēslainajos nostūros cilvēki apvienojas nometnēs un sēj šaubas, kas bez pūlēm padzen no domām veselo saprātu. Gudrība klusē, taču pakļāvīga klusēšana var novest nelaimē mūs visus," izteicies Kariss.

"Igaunijas konstitucionālajai iekārtai jāgarantē, ka valsts lēmumi atspoguļo nevis lēmumu pieņēmēja personisko viedokli, bet to ieguldījumu, uz ko ir spējīga sabiedrība kopumā. Vara nereti dara pašpārliecinātu, bet neviens no mums nav tik gudrs kā tauta kopumā. (..) Gudra tauta nekad nezaudē cerību, akli neseko kaut kādam virzienam, tā vēro un eksperimentē, ir pārliecināta par sevi un nebaidās kļūdīties. Gudra tauta domā ilglaicīgā perspektīvā, to nebaida sastapšanās ar nezināmo, vai nu tā būtu koronavīrusa pandēmija vai globālā klimata krīze. Gudra tauta izprot savu tuvāko un ir atvērta līdzpārdzīvojumam," norādījis jaunais Igaunijas prezidents.