Ieskaties, kā tapa “Wild East. Kur vedīs ceļš” krāšņie tērpi!

No baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava, un barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi varoņi dodas ceļā, lai sameklētu jaunkundzi, kura, kā izrādās, ir lielu bagātību mantiniece. Visu šo raibo kompāniju saposusi kostīmu māksliniece Līga Krāsone, kurai filmēšanas gaitā nācies pārvarēt ne vienu vien radošu izaicinājumu.

“Man būtu šausmīgi grūti strādāt, nezinot, kādiem cilvēkiem veidoju kostīmus. Katrs aktieris ir īpašs, katra cilvēka personība dod tēlam neatkārtojamu raksturu, un kostīmu mākslinieks, veidojot tēlu, var to no sirds “izgaršot”. Ja zinu, ka aktieris ir tievs un garš, kā, piemēram, Gerds Lapoška (filmā kolorītais sulainis Alberts), to var vēl vairāk paspilgtināt; ja viņš būtu maza auguma, es tēlu veidotu pavisam citādu. Tāpēc mani nekad nav interesējušas modeļu skates, jo tur tērpi lielākoties “staigā” uz pakaramajiem, bet aktieris iedzīvina tēlu, iedod tam personību,” stāsta kostīmu māksliniece. Pat kostīmu skices Līga Krāsone rada uz aktiera fotogrāfijas, jau pašā sākumā rēķinoties ar viņa figūras un vaibstu īpatnībām.