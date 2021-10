Prinča Čārlza Aston Martin tagad patērē vīnu un sieru

Princim Čārlzam rūp mūsu planēta un tas, kādu viņš to atstās nākamajām paaudzēm. Raizes par vides piesārņojumu un klimata pārmaiņām atspoguļojas arī prinča autoparkā, jo, kā pats atklājis BBC, viņa klasiskā Aston Martin dzinēju darbina "siers un baltvīns". Viņa teikto gan nedrīkst uztvert tieši, jo patiesībā ar to domāts no siera un vīna pārpalikumiem izgatavots etilspirts.