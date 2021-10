Īru rakstniece Sallija Rūnija nav sajūsmā par Izraēlu

Īru rakstniece Sallija Rūnija otrdien pavēstīja, ka noraidījusi Izraēlas izdevniecības piedāvājumu izdot viņas jaunākā romāna "Beautiful World, Where Are You" tulkojumu ivritā, rakstniecei šādi atbalsot kultūras boikota politiku, kas pret Izraēlu tiek īstenota palestīniešu apspiešanas dēļ.