Pētījums: 33% autovadītāju pie stūres runā pa telefonu, 27% - dzer kafiju

Pētījums liecina, ka gados jaunie autovadītāji, braucot pie stūres, biežāk mēdz nodarboties ar blakuslietām, salīdzinot ar gados vecākiem šoferīšiem. Piemēram, īsziņas braukšanas laikā visbiežāk raksta autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (13%), kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem to dara tikai 1% autovadītāju. Jaunāki autovadītāji (vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem) arī biežāk mēdz ēst pie stūres.