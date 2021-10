SEPLP vadīs darba grupu, kura atvieglos valsts teātru paziņojumu izvietošanu sabiedriskajos medijos

Savs viedoklis bija arī Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) valdes priekšsēdētājam Ojāram Rubenim, kurš uzsvēra, ka radītais birokrātiskais mehānisms ir nepareizs. Viņaprāt, to jāpārskata un jānosaka, ka SEPLP nav jāizskata katrs šāds paziņojuma pieteikums. Esot vajadzīga elementāra tabula, kurai iziet cauri un saprast, vai paziņojums atbilst likumam jeb nē.

Arī SEPLP valdes loceklis Jānis Eglītis pauda, ka padome atbalsta Rubeņa teikto par likuma labojumiem, izņemot no likuma prasību, ka SEPLP izsniedz atļauju par katru kultūras informatīvo paziņojumu., kas rada lielu slogu. Uz šo problēmu NEPLP esot norādījusi vēl maijā sarunās ar kultūras nozari un Kultūras ministriju (KM).

Pret to iebilda Kaimiņš, sakot, ka, viņaprāt, iecere atvērt SEPLP likumu ir ar apslēptu mērķi pieskarties iepriekš plaši apspriestajam galveno redaktoru iecelšanas jautājumam. Viņaprāt, iecere veikt likuma grozījumus ir ar domu noņemt no SEPLP šo galveno redaktoru iecelšanas funkciju. Tomēr to noliedza gan LTV valdes loceklis, gan LR valdes priekšsēdētāja.