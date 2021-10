Saistībā ar fiktīvu vakcināciju policija aiztur vēl četru personu grupu

2021. gada 21. jūlijā pēc saņemta signāla no ārstniecības personāla Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (VP GKrPP ENAP) 2. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess, kvalificējot izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 326.3 panta pirmajā daļā (prettiesiska labumu došana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm par to, ka vīrietis piedāvāja vakcinācijas centra darbiniekiem kukuli par informācijas ievadīšanu par vakcīnas veikšanu un Covid-19 sertifikāta noformēšanu, personai neveicot vakcīnas injekciju. Jāatzīmē, ka kriminālatbildība personai iestājās jau no kukuļa vai prettiesiskas labuma piedāvājuma izteikšanas brīža.