IT skolotājs: Karjeras izvēlē seko savām interesēm

Interese par tehnoloģijām jau bērnībā

“Bērnībā man bija interese par tehnoloģijām, taču ne brīdi nedomāju par to, ka būšu skolotājs vai IT speciālists,” stāsta Artūrs. Deviņdesmitajos viņu interesējusi operētājsistēma “Microsoft Docs”, kuru bija patstāvīgi apguvis, sperot pirmos soļus programmēšanā. Vēlākos gados interese apsīka, jo skolā netika runāts par IT jautājumiem. Ar informātikas stundām neesot bijis pietiekami, lai turpinātu attīstīt savas prasmes. Artūrs uzsver: “Ja es varētu atgriezties vidusskolas laikos un sev kaut ko pateikt, es noteikti ieteiktu studēt IT nozari, klausot savai jau bērnībā izjustajai interesei un impulsiem.”

Saldus tehnikums – liktenīgais pagrieziens

Pēc vidusskolas beigšanas Artūrs sāka studijas Latvijas Universitātē, kur izmēģināja savus spēkus dažādās studiju programmās, taču neviena no tām viņu patiesi neesot “aizrāvusi”. Tad Artūrs nonāca Saldus tehnikumā, kas piedāvāja IT mācību programmu jau vidējo izglītību ieguvušajiem. “Mēs bijām pirmie Latvijā, kuri ieguva IT drošības speciālista profesiju. Atzīšos, ka sākotnēji nezināju, kas ir kiberdrošība, bija tikai aptuvena nojausma. Man paveicās, ka nejaušā izvēle man tiešām patika un interesēja, taču ikvienam jaunietim ieteiktu pamatīgi apdomāt savu karjeras ceļu.” Artūrs pēc tehnikuma absolvēšanas turpat sāka darbu kā pedagogs, un patlaban jau ar prieku atskatās uz četriem skolotāja profesijā pavadītajiem mācību gadiem.

IKT nozare nemitīgi attīstās

Artūram aizraujošākais IKT nozarē šķiet tas, ka tā ļoti strauji attīstās un līdz ar to nepārtraukti nepieciešams sekot līdzi izmaiņām un turpināt mācīties. “Tas, ko māca šodien, pēc dažiem gadiem varbūt jau būs novecojis. Lai arī šī nozare ir strauji progresējoša un saistīta ar tehnoloģijām, man joprojām patīk smelties iedvesmu un zināšanas arī grāmatās,” stāsta Artūrs. IT zināšanas palīdz arī citās jomās, turklāt ļauj daudzas darbības paveikt krietni ātrāk, piemēram, zinot datora tastatūrā taustiņu saīsnes, var ievērojami ietaupīt laiku. Draugi un radinieki Arturam bieži lūdz palīdzību darbā ar tehnoloģijām, un viņš priecājas palīdzēt apkārtējiem ar šķietami sarežģīto, kas patiesībā esot vienkāršs.

Sabiedrībā joprojām valda stereotipi

Lai arī situācija pamazām uzlabojas, tomēr Artūrs novērojis, ka lielāka interese par IT mācību programmām joprojām ir puišiem: “Jaunieši ir absolūts vairākums. Interesantākais ir tas, ka nevis meitenes negrib un nevar mācīties šo jomu, bet gan bieži vien tas ir spiediens no vecāku puses – IT ir puišu profesija, meitenēm jāmācās kaut kas sievišķīgāks.”

Ja ir interese – nekas nešķitīs pārāk grūts

IKT nozarei raksturīgs tas, ka jābūt motivētam pašam ieguldīt laiku un darbu, lai to apgūtu. “Ir lietas, ko neviens cits nevarēs izstāstīt un iemācīt – pašam ir jāpēta, jāmēģina, jādara. Domāju, ka liela daļa IKT speciālistu daļu zināšanu ir ieguvuši pašmācības ceļā,” saka Artūrs. Par lielāko bonusu viņš uzskata iespēju atrast visu nepieciešamo informāciju internetā, kā arī mācīties maksas un bezmaksas kursos. Viņš atzīst, ka jau bērnībā dzirdējis dažādus stereotipus, piemēram, ka programmēšana ir sarežģīta un nesaprotama, turklāt to var darīt tikai cilvēki ar izcilām matemātikas zināšanām. Artūrs uzskata – ja ir interese, nekas nešķitīs pārāk grūts.