Sporta atbalsta iniciatīvas “Kustība, kas vieno!” ietvaros VAS Latvijas Loto laidusi klajā jaunu, aizraujošu un laimestiem bagātu izlozi “Sporto visi”. Ik nedēļu kādam no dalībniekiem būs iespēja laimēt 5000 eiro, bet, kas ir pats svarīgākais – tā kā šai loterijai ir noteikts sabiedriskā labuma mērķis, ar tās palīdzību tiks vākti līdzekļi bērnu un jauniešu sportam un aktīvam dzīvesveidam. Līdz ar to katru nedēļu papildus lielajam laimestam arī kāda no 105 Latvijas skolām, kas šogad piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”, saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.