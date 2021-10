Zaļā karotīte ar pircējiem jau 20 gadus

Šodien Latvijā kopumā pastāv piecas pārtikas kvalitātes shēmas – nacionālā pārtikas kvalitātes shēma, bioloģiskās lauksaimniecības shēma, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma un garantētu tradicionālo īpatnību shēma. Katrā no shēmām visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami un produktu ražotājs ievēro atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Patērētājam no pārtikas kvalitātes shēmas pazīstamākie ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkti, kas marķēti ar Bordo karotīti un Zaļo karotīti.

Prasības karotītes produktiem nosaka Ministru kabineta noteikumi, un tās ir augstākas, nekā to nosaka Latvijas un Eiropas Savienības normatīvi. Dažu produktu grupu ražotāji pat sūkstās, ka gribētu tikt pie karotītēm, taču kvalitātes latiņa esot pārāk augsta. Un ne velti, jo prasības izstrādāja eksperti, sākot ar nozaru asociācijām, lauksaimniecības un pārtikas nozaru ekspertiem, universitāšu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Zaļā karotīte un Bordo karotīte nenozīmē tikai to, ka produktam ir Latvijas izcelsme, tā ir garantēta paaugstināta kvalitāte, tā ir izsekojama izcelsme un kvalitātes kontrole, kas tiek nodrošināta visos pārtikas aprites posmos un ko veic Pārtikas un veterinārais dienests. Karotīšu produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, sintētiskās krāsvielas, tajos ir mazāk sāls un cukura, tātad tie ir veselīgāki.

Ne reizi neesam apgalvojuši, ka Zaļā karotīte būtu bioloģisks produkts, bet nav izslēgts, ka jūsu iemīļotais produkts, kas marķēts ar Zaļo karotīti, patiesi ir bioloģisks, jo karotīšu uzņēmumu lokā netrūkst bioloģisko ražotāju un zemnieku saimniecību. Gadu no gada organizējam karotīšu kampaņas, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo produktu patēriņu, kas no sākta gala ir bijis Zaļās karotītes mērķis. Mēs skaidrojam un izglītojam patērētājus par karotītēm, par vērtībām, ko apliecina šīs kvalitātes zīmes. Un priecājamies, ka iedzīvotāji to novērtē.