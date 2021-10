Paaudžu konflikti viedierīču dēļ. Vai “sēdēšana” internetā ir kas slikts?

Pētījums arī atklāj, ka tikai aptuveni puse no aptaujātajiem vecākiem pēdējā gada laikā ir kādu ilgāku brīdi sēdējuši bērnam līdzās un vērojuši, ko bērns dara internetā.

“Mēdzam laika pavadīšanu ar viedierīci saukt par “sēdēšanu internetā”, un jautājums ir – ko vecāki saprot ar “sēdēšanu”. Ja neredzam to, ko bērns dara, ātri izdarām secinājumu par to, ka visticamāk tiek “nosists” laiks. Savukārt pavisam citādāku priekšstatu izdarām par bērnu, kurš, piemēram, lasa grāmatu, lai gan arī viedierīcē to var darīt.