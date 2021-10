Vakcinēties varēs arī "Lidl" veikalu autostāvvietās Rīgā

NVD vakcinācijas autobusi visiem interesentiem piedāvās iespēju bez iepriekšēja pieraksta vakcinēties šodien līdz plkst.10 Mežciemā, S.Eizenšteina ielā 81, otrdien, 19.oktobrī, no plkst.16 līdz 20 Imantā, Anniņmuižas bulvārī 77, trešdien, 20.oktobrī, no plkst.7 līdz 10 Zolitūdē, Anniņmuižas ielā 8A., no plkst.11 līdz 15 Pļavniekos, Lubānas ielā 113A, un no plkst.11 līdz 15 - Pļavniekos, A. Deglava ielā 160.