Sasmalcinātais Benksija darbs jaunā izsolē pārdots par 20 reizes lielāku summu

No gleznas atlikušās papīra strēmeles kļuva par jaunu mākslas darbu ar nosaukumu "Love is in the Bin" ("Mīlestība ir atkritumos"), kas ceturtdien tika pārdots "Sotheby's" izsolē Londonā par jauno rekordcenu. Izsoļu nams bija novērtējis šo darbu ar četriem līdz sešiem miljoniem mārciņu.