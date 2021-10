"Tallinas mūzikas nedēļa" uzsāk pieņemt mūziķu dalības pieteikumus

Kā informē biedrība "Music Observation Organization", dalībai festivālā var reģistrēties, aizpildot anketu festivāla mājaslapā "tmw.ee". Pieteikties var jebkura žanra mūziķi no visas pasaules, tostarp grupas un solo izpildītāji no Latvijas.

Festivālā kopumā uzstājās 177 mākslinieki no 21 valsts, tostarp tādas grupas kā "A Place To Bury Strangers" no ASV un "Hatari" no Islandes.