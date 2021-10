Skanstē iestādīti "VERDE" projekta pamatkoki

"Viens no Eiropas investīciju bankas galvenajiem mērķiem ir veicināt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus apkarojot klimata pārmaiņas. Tā kā ēkas ir vieni no galvenajiem CO2 emitētājiem, ir būtiski iesaistīt šajā procesā nekustamā īpašuma nozari. Modernizācijai un inovācijām būs būtiska nozīme, lai sasniegtu Eiropas mērķi - klimata neitralitāti līdz 2050.gadam. Būvniecības nozarei ir svarīga loma Latvijas ekonomikā, un šī iemesla dēļ mēs esam priecīgi atbalstīt tādus ilgtspējīgus Latvijas projektus kā "VERDE", lai veicinātu turpmākus ieguldījumus videi nekaitīgā būvniecībā un pakāpenisku pāreju uz oglekļa neitralitāti," klātesot komentēja viens no "VERDE" projekta finansētājiem Eiropas Investīciju bankas (EIB) pastāvīgās pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Marko Frančini (Marco Francini).

Starptautiskie ilgtspējības eksperti, izvērtējot biroju kompleksu projektēšanas posmā, piešķīruši tam BREEAM "Excellent" sertifikātu, kas apliecina, ka "VERDE" biroji tiks būvēti, ievērojot visaugstākos ilgtspējības standartus. Ēkā tiks izmantota augstākā standarta apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēma, ko vada iekštelpu klimata pārvaldības pieeja, izmantojot BMS (ēku vadības sistēma) un telpas termostatus. Turklāt, lai radītu pēc iespējas tīrāku gaisu, tiks uzstādītas tādas funkcijas kā gaisa mitrināšanas sistēmas, dzesējamās sijas (chilled beams) un CO2 sensori. Komplekss atbildīs gandrīz nulles enerģijas ēku jeb nZEB (nearly Zero Energy Building) standartam. Katrā "VERDE" biroju kompleksa ēku piektajā stāvā tiks ierīkotas 600 m2 plašas zaļās terases ar simtiem augu un pat vairākiem 5m augstiem kokiem. Terasēs un zaļajā pagalmā, kas būs teju no auto brīvs, būs ierīkotas desmitiem āra darba vietas. Kompleksā automašīnām, elektroauto un videi draudzīgiem transporta līdzekļiem - velosipēdiem un skrejriteņiem - paredzēta plaša pazemes stāvvieta ar piekļūšanu no Roberta Hirša ielas.