Ēķa "Svingeri krievu gaumē" sāk ceļu pie skatītājiem

“Man bija ļoti svarīgi parādīt skatītājam, ka mēs, cilvēki, esam ļoti atšķirīgi. Paskatieties uz lielo pilsētu Maskavu vai jebkuru citu vēlu vakarā no putna lidojuma. Ir daudz māju ar desmitiem iedegtu gaismu logos, kur aiz katra loga slēpjas stāsts. Cilvēki pūlī vai transportā kopumā izskatās gandrīz vienādi, bet ja mēs varētu iekļūt viņu domās! Mēs visi esam ļoti dažādi, bet mūs vieno viena lieta - mēs visi vēlamies mīlēt un būt mīlēti,” stāsta filmas režisors Andrejs Ēķis par filmas galveno vēstījumu, ko vēlas nodot skatītājiem.

Lai filmu adaptētu krievu auditorijai, režisors Dmitrijs Fiks stāsta: “Vienīgā iespēja, ko mēs redzējām šajā gadījumā, ir izveidot filmu pielāgotu mērķauditorijai, nedaudz pamainot scenārija pirmavotu. Krievu filmas “Svingeri” personāži mums ir arhetipiskāki. Katrā valstī personāži tiek izvēlēti, pamatojoties uz vietējo realitāti. Mēs ilgi domājām, kas viņi ir, mūsu varoņi. Ukraiņu versiju veidoja komiķi no KVN (“КВН” jeb “Jautro un atjautīgo klubs”), un tai bija sava specifika. Latviešu valodā - sava. Mēs nolēmām filmu parādīt vairāk kā melodrāmu ar komēdijas elementiem.”

Filmas pirmizrādi viņš gan skatīsies no debesīm, jo 2021. gada vasarā devās aizsaulē, padodoties Covid-19 vīrusam. Taču viņa rakstītie scenāriji, dzīvie dialogi un bagātā valoda dzīvos vēl ilgi ne vienas vien filmas stāstā.

Iespēja strādāt kopā ar Krievijas kino zvaigznēm ir ne katram režisoram. Savos iespaidos dalās Andrejs Ēķis: “Tajā pašā laikā neaizmirstamākā pieredze manā dzīvē bija satikšanās ar tiem trakajiem krievu aktieriem. Nagijevs, Pegova. Tādi vārdi. Saprotiet, tur ir tā lieta, ka tie aktieri ir tik profesionāli. Iedomājieties, visi no tās lielās krievu tautas miljoniem, kas izsitušies un kļuvuši par zvaigznēm. Tu stādies priekšā, cik viņiem ir jābūt talantīgiem un kādai ir jābūt dzīves pieredzei. Un tās nianses, ko es redzu aktieru sejās, ir kā krāsas, ne sešas krāsas, kādas ir parasti standarta guašām. Katrs aktieris ir kā lādīte, kas ir piepildīta ar tūkstošiem krāsu un nokrāsu. Cik viegli kā režisoram ir nošaut garām, jo viņš jau var būt, kāds viņš grib. Tas talants ir neaprakstāms, ko papildina viņu temperaments. Mēs tās lādītes izšķirojām un atradām pareizās krāsas un to kombinācijas. Man liekas, ka tie ir pavisam citi "Svingeri". Piemēram, Nagijevs uzreiz ieraudzīja savu tēlu mazliet citādāku, un viņš to visu kaut kādā veidā pakļāva savam ritmam, kas iedeva filmas scenārijam papildinājumu. Skatītāji, būs interesanti! Aicinu visus skatīties.”