Ārkārtējās situācijas laikā uzņēmējiem varētu izmaksāt apmēram 60 miljonus eiro mēnesī

Ekonomikas ministrs atzīmēja, ka piektdien finanšu ministra vadītāja grupā Ekonomikas ministrija (EM) jau prezentējusi konkrētas nozares, kurām būtu nepieciešams atbalsts, un par tām saņemts atbalsts no kolēģiem.

"Salīdzinoši plašs nozaru klāsts ir atkarīgs no cilvēku pārvietošanās un cilvēku vēlmes saņemt šos pakalpojumus," atzīmēja Vitenbergs.

Par minētajām nozarēm ir panākta vienošanās - ja uzņēmumu apgrozījums kritīsies vismaz par 20%, tiem grantu veidā tiks kompensēti 30% no iepriekšējos trīs mēnešos (augustā, septembrī un oktobrī) nomāksātās summas algu fondā. Savukārt nozarēm, kas ir slēgtas pavisam, šādā veidā paredzēts kompensēt 60%. Atbalstam uzņēmēji par iepriekšējo mēnesi varēs pieteikties līdz esošā mēneša 25. datumam.

Vienlaikus politiķis atklāja, ka ne visās nozarēs atbalsts apgrozāmajiem līdzekļiem ir pilnībā atbilstošs noteiktu specifikāciju dēļ, tāpēc, piemēram, atbalsts sporta nozarei un tirdzniecības centriem tiks mērķēts citā veidā, un par to diskusijas vēl turpināsies.

Savukārt, komentējot ideju par slimības lapu apmaksu, Vitenbergs pauda, ka pašreizējā redakcija paredz, ka to no pirmās dienas desmit dienu garumā valsts apmaksās darbiniekiem, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts un pozitīva Covid-19 testa rezultāts, vai trīs dienas to apmaksās darbiniekiem, kuriem ir Covid-19 saslimšanas simptomi.