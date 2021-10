Jāsāk jau ar dziesmu nosaukumiem - "Dejot vienatnē" ir nepārprotama atsauce uz Bilija Aidola "Dancing With Myself", "Balts ferrari", visticamāk, uz Prinsa "Little Red Corvette", bet "Mēs braucām visu nakti" - Sindijas Loperes "I Drove All Night". Atsevišķas dziesmas arī aranžējumu ziņā ir tuvinātas kādiem konkrētiem paraugiem - "Kaifīgi izskaties", piemēram, sasaucas gan ar moderno britu grupu "The 1975", gan austrāliešu INXS 1987. gada hitu "Need You Tonight", šur tur ieskanas kaut kas no "Duran Duran", Fila Kolinsa vai "Scritti Politti". Katrs tembrs, ģitāras akords, bungu sampls ir pārdomāts un precīzi iestrādāts kopējā skaņas audumā. Ar Anetes Stuces iespēlētajiem sintezatoriem albumā strādājis Artūrs Liepiņš (abi darbojas projektā "Domenique Dumont"), savukārt Reiņa Papuļa ģitāras tuvināt vēlamajai skaņai palīdzēja Tālis Timrots ("Ģenerālis burts").