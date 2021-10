Eksperiments ⟩ Cik ilgi jāvelk elektroauto, lai uzlādētu tā bateriju

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Elektromobilis enerģijas rezerves var atgūt divos veidos - ar vadu no elektrotīkla un ar rekuperācijas funkciju ripošanas vai bremzēšanas laikā. Lūk, jūtūberis no kanāla Cyber Hooligan vēlējās uzzināt vairāk tieši par otro metodi – vai ir iespējams uzlādēt elektroauto baterijas, ja to velk aiz citas mašīnas, un cik daudz laika tas prasa.