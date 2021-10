Skolēniem sācies rudens brīvlaiks

Jāņem vērā, ka, atgriežoties Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75, obligāti jāveic Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā un, neatkarīgi no testa rezultāta, jāievēro desmit dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts veic atkārtotu testu, un tas ir negatīvs. Testa rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā. Testu pirms iebraukšanas var neveikt un pašizolāciju var neievērot personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam var neievērot pašizolāciju, ja ir ceļojuši kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr arī šādos gadījumos bērniem 10 dienas pēc izbraukšanas no augsta riska valsts, ir jāatturas no ciešākas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības, jāizvairās no sabiedriskā transporta lietošanas.