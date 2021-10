Ogres novadā plāno būvēt divas jaunas moduļtipa pirmsskolas izglītības iestādes

Bērnudārza telpas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem, proti, divas grupas bērniem no 1,5 gadiem un četras grupas no 3 gadiem, katrā grupā 18 līdz 22 bērniem, kopējais maksimālais bērnu skaits - 124.