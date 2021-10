Nauda runā ⟩ Uz Eiropas fona izskatāmies slikti: pēdējos gados pieaug narkotiku lietošana jauniešu vidū

Tendences nav iepriecinošas - piekļuve narkotikām ir vieglāka nekā agrāk, un tāpēc pieaug to cilvēku skaits, kas nokļūst atkarības važās. No kurienes Latvijā nonāk narkotikas, vai atbildīgie dienesti spēj kontrolēt šo situāciju un kāda situācija ar narkotikām ir bērnu un jauniešu vidū? Par to eksperti diskutēja TVNET un ReTV raidījumā "Nauda runā".