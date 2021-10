Foto ⟩ Ar stāvvovācijām pēc izrādes "Mauglis" sumina Mārtiņu Braunu

Rokoperas jauniestudējuma pirmizrāde sākotnēji tika paredzēta vēl 2020. gada rudenī, lai ieskandinātu komponista Mārtiņa Brauna jubilejas gadu, taču globālie notikumi ieviesa savas izmaiņas – pirmizrāde notika vien šogad. Diemžēl ārkārtējā stāvokļa ietekmē to nevarēja apmeklēt visi skatītāji, arī turpmākās izrādes Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Siguldā un Rīgā šogad notikt nevarēs.

Rokopera “Mauglis” ir pēdējo gadu vērienīgākais un krāšņākais muzikālais iestudējums bērniem un jauniešiem. Tajā piedalās aktieri un dziedātāji Igors Siliņš, Kārlis Tols, Aija Dzērve, Juris Vizbulis, Edgars Lipors, Elīna Bojarkina, Rihards Zelezņevs (“Spēlmaņu nakts” godalgas “Gada labākais jaunais aktieris laureāts), Jānis Kirmuška, Māris Skrodis, Rūdolfs Trēziņš, Anatolijs Kreipāns, Jēkabs Reinis (godalgas “Lielais Kristaps” laureāts), Juris Millers un Jānis Skanis, kā arī tautas deju kolektīva “Dzintariņš” dalībnieki. Izrādē uz skatuves bija arī mūziķi Mārtiņš Brauns, Aivars Gudrais un Ernests Mediņš. Iestudējumu veidoja režisors Jānis Mūrnieks, horeogrāfe Sanita Misika, vokālā pedagoģe Ieva Sutugova, aranžētājs Kristaps Krievkalns, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Linda Oše, gaismu režisors Artūrs Feldmanis, skaņu režisors Māris Mēness, pirotehnikas specefektu mākslinieks Kalvis Kalniņš un producents Juris Millers. Rokopera “Mauglis” pirmo reizi tika iestudēta 1982. gadā un turpat 10 gadu laikā to noskatījās 180000 skatītāju. Kopš tā laika vairākkārt tika veidoti koncertuzvedumi un deju iestudējumi, taču šoreiz rokopera “Mauglis” ir iestudēta kā pilnvērtīga izrāde, veidojot libretu pēc Radjarda Kiplinga un Leldes Stumbres darbu motīviem.

Ņemot vērā to, ka izrāžu norise šogad nebūs iespējama, no 15. novembra skatītājiem būs iespēja noskatīties rokoperas “Mauglis” videoierakstu. Biļetes uz to jau drīzumā būs nopērkamas “Biļešu paradīzē”.