Atšķirībā no mileniāļiem un iepriekšējām paaudzēm, “Z” paaudze (no angļu val. Gen Z) ir varējusi integrēt interneta sniegtās iespējas kopš agras bērnības. Tas ir ļāvis apgūt digitālās prasmes neticamā ātrumā un tādējādi izvirzījis šīs paaudzes pārstāvjus kā galvenos noteicējus lietotņu un to sniegto iespēju attīstībā. Tāpēc tehnoloģiju ražotāji, to starpā arī Huawei, nemitīgi iegulda resursus un meklē jaunus risinājumus, kā sasniegt jauniešu auditoriju. Piemēram, lietotņu veikalā AppGallery Huawei piedāvā jauniešiem plašu lietotņu klāstu un sniedz iespēju atklāt arī jaunas un plašākai sabiedrībai nedzirdētas lietotnes.