Stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1037 līdz 1114

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.