Sociālantropoloģe: Sabiedrībā jāmaina attieksme pret alkohola lietošanu

Tāpat 9% aptaujāto norādīja, ka viens no iemesliem alkoholisko dzērienu lietošanai ir patīkama sajūta, kuru izraisa alkohols , bet 5% aptaujāto uzsvēra, ka lieto alkoholu, jo tas palīdz pret depresiju.

Tāpat Putniņa pauda viedokli, ka sabiedrībā ir jāmaina esošās alkohola lietošanas tradīcijas, jo alkohola dzeršana ir daļa no darba kolektīva tradīcijām, kā arī alkohols ir daļa no mājas tradīcijām, kad bērni jau no mazotnes sāk dzert bērnu šampanieti.