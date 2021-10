Atceltas Dailes teātra Stikla zāles izrādes

LETA jau rakstīja, ka Dailes teātra repertuārā esošās izrādes, kas plānotas Lielajā zālē no šodienas līdz 2022.gada 11.janvārim, patlaban netiek atceltas, un, lai visiem biļešu īpašniekiem sniegtu iespējas noskatīties izvēlēto izrādi, Dailes teātris plāno rīkot papildizrādes.

Pēc Vārpiņas paustā, ņemot vērā, ka Dailes teātrī zāle ir pietiekami liela, un ir iespēja sēdvietas blakus nodalīt ar starpsienu, skatītājiem, kuri iegādājušies biļetes no 1. līdz 12.rindai to ieskaitot, vietas netiks mainītas, bet mainīsies rindu izvietojums zālē, attiecīgi rindām atvirzoties tālāk no skatuves. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, starp skatītāju rindām viena rinda ir jāatstāj brīva.