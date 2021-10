Pavļuts: Darīsim visu, lai senioriem un slimniekiem pievestu vakcīnas

"Mēs pie viņiem brauksim uz mājām, ko esam darījuši no pavasara un vasaras. Mums palīdzēs bruņotie spēki, lai pievestu vakcīnas un apbraukātu. Mēs izdarīsim visu iespējamo, lai pievestu klāt vakcīnas. Vienīgais, kas senioram jāizdara - jāpiekrīt vakcinēties," sacīja ministrs.

Kā ziņots, no ceturtdienas uz četrām nedēļām jeb līdz 15.novembrim Latvijā spēkā stāsies īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns", pēc Krīzes vadības padomes (KVP) pirmdien žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Veselības ministrs skaidroja, ka šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst.20 līdz plkst.5. Pavļuts šajā sakarā piebilda, ka "cilvēki varēs atgriezties no darba un doties uz to". Valsts kancelejā skaidroja, ka mājsēdes laikā ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties tikai pamatota iemesla dēļ - darba, ārstniecības pakalpojuma saņemšanas un tamlīdzīgi.