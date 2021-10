Dārza ieziemošana: izvairies no biežāk pieļautajām kļūdām

Nereti dārza saimniekiem patīk rudenī dārzu nokopt tīru, nogriežot visas puķes un savācot nobirušās lapas. Taču dabā valda citi likumi! Nobirušās lapas piesedz auga saknes, dodot tām siltumu un barības vielas – trūdvielas, no kā saknēm baroties. Līdzīgi arī ziemcietēm – to virsējā daļa atmirst un pārklāj auga saknes, sargājot to no sala un sniedzot barības vielas. Piemēram, nogriežot delfīnijas, kuru stumbrs ir kā trubiņa, līdz ar zemi, stumbrā krāsies lietus ūdens, kas radīs lieku mitrumu un bojās augu.