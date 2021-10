"Vareno" otrajā sezonā "X-failu" zvaigzne Džiliana Andersone

Atgādinām, ka seriāls, kas caur satīrisku ironiju mūsdienīgā stāstā atklāj Katrīnas Lielās ceļu no vienkāršas, romantiskas meitenes līdz spēcīgai un visilgāk valdošajai sieviešu kārtas pārstāvei Krievijas impērijas vēsturē, pieejams "LMT viedtelevīzijas" skatītājiem.

Seriāls "Varenie" ir ironijas caurausts darbs, kas atklāj neparedzamo Katrīnas Lielās ceļu uz Krievijas valdnieces troni un viņas iespaidīgo valdīšanu caur mūsdienīgu humoru un valodu. Seriāla sižets ir aizraujošs un pilns jautrības, kas ļauj to uztvert pavisam viegli arī gados jaunākai mērķauditorijai, aizrautīgi sekojot līdzi Katrīnas Lielās varas pārņemšanas uzvaras gājienam.

Seriālā galvenās varones atveidotāja ir aktrise Ella Faninga, kas Latvijas skatītājiem vairāk zināma no tādām Holivudas filmām kā "Malefisenta" un "Melnā feja Malefisenta", kurās viņa strādāja kopā ar Andželīnu Džoliju (Angelina Jolie). Galvenās vīriešu lomas atveidotājs ir Nikolass Holts (Nicholas Hoult), kurš 2018. gadā saņēma ASV Kritiķu balvu par lomu melnajā komēdijā "Favorīte".

Kā zināms, Katrīna II jeb Katrīna Lielā, kā daudzi mēdza viņu dēvēt, bija Krievijas ķeizariene no 1762. līdz 1796. gadam. Viņa nāca pie varas pēc pašas sarīkotā valsts apvērsuma, kura rezultātā viņas vīrs Pēteris III tika gāzts no troņa. Viņas valdīšanas laikā Krievija kļuva varenāka un spēcīgāka un tika atzīta par vienu no Eiropas un Āzijas lielvarām.